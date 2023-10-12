Форум-путешественник: около 650 человек собрались в Нижнем Новгороде, чтобы помочь детям

Открытие форума «Вместе — ради детей!» состоялось 11 октября в здании Нижегородской ярмарки. Форум встретил 75 делегаций со всей страны, которые приехали для формирования универсальных методик и обмена опытом.
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