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  • Betahon
    Поддерживаю. Знаю ситуацию в ХМАО не понаслышке. Там долгое время губером был хохол, и на престижных денежных должнос...ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ...
  • Лев Добрый
    А мне кажется, что она ничего такова не сказала. Ошибка губернатора в том, что она сказала "Нам не нужна эта война"! ...ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ...
  • Лев Добрый
    Дожили бандеровцы, даже ярые русофобы ПШЕКИ отказываются от вас!👀👍😜👈УКРАИНА ТЕРЯЕТ ОД...

Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики

Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики

В Беларусь пришла осень, начался отопительный сезон. Тёплая погода внесла свои коррективы, и листья на деревьях, минуя стадию всей палитры красок, теперь сразу становятся коричневыми и начинают осыпаются.

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