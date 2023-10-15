Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики

В Беларусь пришла осень, начался отопительный сезон. Тёплая погода внесла свои коррективы, и листья на деревьях, минуя стадию всей палитры красок, теперь сразу становятся коричневыми и начинают осыпаются.
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