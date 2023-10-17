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Закон и Порядок

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Катар сообщил о посредничестве в передаче 4 детей из России на Украину

Катар сообщил о посредничестве в передаче 4 детей из России на Украину

При содействии Катара одного украинского ребенка уже передали бабушке, еще двух мальчиков и девушку-подростка передадут катарским дипломатам на этой неделеФото: Qatar's Ministry of Foreign Affairs / ReutersКатар создал механизм возвращения украинских детей из России к родственникам, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного катарского чиновника.

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