Бербатов о Магуайре-капитане: «Его ошибки вредят способности руководить командой. Возможно, Рангнику нужно дать шанс кому-то другому»

Димитар Бербатов предложил сменить капитана в «Манчестер Юнайтед». Бывший форвард высказался о том, справляется ли защитник Харри Магуайр с обязанностями капитана манкунианцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх