Цивилева: 13 тысяч экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана в 2024 году

По состоянию на декабрь 2024 года более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК были признаны ветеранами боевых действий, сообщила РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
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