Как в России изменятся экзамены для мигрантов?

Рособрнадзор намерен изменить балльную систему экзаменов для мигрантов и включить в него проверку устной речи Иностранцам в России станет сложнее оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ.
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