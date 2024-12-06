Беслан Джопуа: Пропуск мандаринов на русской границе возобновили

На русско-абхазской границе возобновили движение грузовиков с мандаринами после усиленного контроля. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил о задержке из-за выявленного вредителя в поставках.
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