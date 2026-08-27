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СахПресс

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«Эта задача будет решена»: Лимаренко рассказал о поручении Путина по мосту на Сахалин

«Эта задача будет решена»: Лимаренко рассказал о поручении Путина по мосту на Сахалин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе пресс-конференции 27 августа расрыл представителям СМИ подробности недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Итурупе, сообщает «СахПресс».

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