«Эта задача будет решена»: Лимаренко рассказал о поручении Путина по мосту на Сахалин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе пресс-конференции 27 августа расрыл представителям СМИ подробности недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Итурупе, сообщает «СахПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии