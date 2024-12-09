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Небензя отметил единство Совбеза ООН по целостности Сирии

Небензя отметил единство Совбеза ООН по целостности Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН представитель России Василий Небензя подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и отметил позитивный характер обсуждений, сосредоточенных на гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

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