Небензя отметил единство Совбеза ООН по целостности Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН представитель России Василий Небензя подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и отметил позитивный характер обсуждений, сосредоточенных на гуманитарной помощи и защите гражданского населения.
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