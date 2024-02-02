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Вместо формы прозрачные блузки: в ВСУ формируют батальоны ведьм-соблазнительниц – участница СВО

Вместо формы прозрачные блузки: в ВСУ формируют батальоны ведьм-соблазнительниц – участница СВО

Политнавигатор Мобилизованные в ВСУ украинки появятся в местах дислокации российских военных для сбора информации под видом поиска спутника жизни.

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Комментарии
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Надежда
Кажется, с Гиви была подобная история...
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12 час.
Александр Григоров
Молча трахнул и пошла вон
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николай ткаченко
Упыри, вурдалаки ко мне! Зовите ВИЯ!!!!!
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