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Агроном Шубина перечислила 5 дел, которые нужно успеть сделать на даче в сентябре

Агроном Шубина перечислила 5 дел, которые нужно успеть сделать на даче в сентябре

Сентябрь и начало октября — время, когда нужно закончить все дела текущего дачного сезона и начать подготовку к следующему.

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