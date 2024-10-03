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В Петербурге продуктовые магазины у алкомаркетов привлекают больше покупателей

В Петербурге продуктовые магазины у алкомаркетов привлекают больше покупателей

Независимый консультант поставщиков торговых сетей, учредитель отраслевого портала и Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин рассказал о стратегии привлечения клиентов для продовольственных производителей, располагающих свои точки рядом с алкогольными магазинами в Санкт-Петербурге.

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