В Петербурге продуктовые магазины у алкомаркетов привлекают больше покупателей

Независимый консультант поставщиков торговых сетей, учредитель отраслевого портала и Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин рассказал о стратегии привлечения клиентов для продовольственных производителей, располагающих свои точки рядом с алкогольными магазинами в Санкт-Петербурге.
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