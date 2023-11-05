Александр Морозов предлагает брать плату за въезд в Крым. Как вам такая идея? «Мы никогда не сможем построить такое количество дорог, чтобы все желающие из России взяли и приехали в Крым, припарковались и спокойно отдыхали без всяких пробок.
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