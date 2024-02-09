Младший сын Киллиана Мерфи дебютирует в кино

Он сыграет главную роль в фильме Тайки Вайтити «Клара и Солнце» Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-мл. на Международном фестивале в Палм-Спрингс, фото: Shutterstock/Fotodom.
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