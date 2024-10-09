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Парламентская газета

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Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября

День психического здоровья отмечают во всем мире 10 октября. Мероприятия проходят ежегодно с 1992 года — тогда дату установили по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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