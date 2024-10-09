Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября

День психического здоровья отмечают во всем мире 10 октября. Мероприятия проходят ежегодно с 1992 года — тогда дату установили по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии