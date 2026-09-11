"Nothing Else Has Haunted Me Like This": Women In Their 30s Shared The Decisions That Still Linger In Their Minds From When They Were "Young And Dumb," And I Can't Stop Thinking About Them

"I spent every extra penny I had on nights out rather than saving for the house that I wanted. I have a house now, but thinking about the money I spent in bars for the better part of 10 years HURTS.
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