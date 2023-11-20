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Лэрри Берд в 1986-м был недоволен поведением Макхэйла и Уолтона: «Вы мне не нужны. Я выиграю без вас»

Легендарный игрок «Бостона» Лэрри Берд вспомнил о том, как в 1986 году был недоволен поведением Кевина Макхэйла и Билла Уолтона во время выезда в Даллас.

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