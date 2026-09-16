Доходы американцев достигли рекорда: но есть нюанс

Согласно новым данным Бюро переписи населения, в 2025 году американские домохозяйства получили рекордный средний доход в размере 87 460 долларов .
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