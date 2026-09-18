Завтра похолодание до +7 ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер сменит направление. Как изменится погода дальше? Узнай в статье!Сегодня, 18 сентября, температура воздуха держится на отметке +16 градусов.
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