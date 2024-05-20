Сломанный друг

Элеонора Коган

Папаша Костя, сволочь, полностью заслужил ту кару, которую ему уготовил сын.. Ведь это он виноват, что Чапик попал под машину. НЕ дал ему нормально в туалет сходить.Хорошо, что его нашли добрые люди и подлечили!!!Тележку ему купили.Ну а Саша сможет его навещать. Отдавать обратно таким людям его нельзя.Спасибо вам, Алёна, за такой душевный и трогательный рассказ о трудной судьбе прекрасной собачки Чапика!!!