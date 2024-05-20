Папа Костя разлюбил Чапу, когда тот по неосторожности попал под машину. Сначала они вместе с мамой Любой таскали его по врачам.
Сломанный друг
Комментарии
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Элеонора Коган
Папаша Костя, сволочь, полностью заслужил ту кару, которую ему уготовил сын.. Ведь это он виноват, что Чапик попал под машину. НЕ дал ему нормально в туалет сходить.Хорошо, что его нашли добрые люди и подлечили!!!Тележку ему купили.Ну а Саша сможет его навещать. Отдавать обратно таким людям его нельзя.Спасибо вам, Алёна, за такой душевный и трогательный рассказ о трудной судьбе прекрасной собачки Чапика!!!
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11 час.
Элеонора Коган
Правильный вопрос.
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
оставим его на совести сашиной мамы...😜
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9 час.
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