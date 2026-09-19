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В Челябинске открыли «Код 74» к 290-летию города

В Челябинске открыли «Код 74» к 290-летию города

В Челябинске к 290-летию города открылась экспозиция «Код 74: Шифр уральской души». Она разместилась в мультимедийном парке «Россия — Моя история» и будет доступна посетителям до конца 2026 года.

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