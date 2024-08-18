Европейские извращенцы ополчились против решения Народного собрания Болгарии о запрете гей–пропаганды в школах

Игорь Перминов. Несколько дней назад, 7-го августа, по инициативе политического движения «Возрождение» парламент Болгарии принял закон, запрещающий пропаганду «нетрадиционной сексуальной ориентации» и «определения другой гендерной идентичности, кроме биологической» в школах.
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