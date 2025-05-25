В аварии под Калугой пострадали 3 человека, включая 19-летнюю девушку

Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне днем на трассе Калуга — Бор, где мотоцикл влетел в попутную «Ладу Ларгус» Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне днём на трассе Калуга — Бор, где мотоцикл влетел в попутную «Ладу Ларгус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)