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Калужские новости

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В аварии под Калугой пострадали 3 человека, включая 19-летнюю девушку

В аварии под Калугой пострадали 3 человека, включая 19-летнюю девушку

Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне днем на трассе Калуга — Бор, где мотоцикл влетел в попутную «Ладу Ларгус» Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне днём на трассе Калуга — Бор, где мотоцикл влетел в попутную «Ладу Ларгус».

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