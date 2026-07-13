Академик Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. Он считает, что современная работоспособность и активность людей позволяют продлить их молодость, учитывая объективное состояние здоровья.
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