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Царьград

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Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

Академик Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. Он считает, что современная работоспособность и активность людей позволяют продлить их молодость, учитывая объективное состояние здоровья.

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