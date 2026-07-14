«Вальтер» раскрыт: на Кубани вычислили автора экстремистских публикаций в мессенджере

Жителя Краснодара заподозрили в призывах к терактам и экстремизму в Telegram УФСБ России по Краснодарскому краю пресекло деятельность 38-летнего жителя Краснодара, которого подозревают в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
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