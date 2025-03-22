Алаудинов крайне негативно охарактеризовал ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области является признаком отчаяния киевского режима.
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