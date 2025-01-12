Топ-25 табу в употреблении пищи со всего мира, которые стоит запомнить

Как не попасть в неловкую ситуацию за едой во время путешествий или при общении с иностранцами. Начиная с просьбы добавить сыра в Италии до оставления еды на тарелке во Франции — ниже представлены двадцать пять странных, а порой и забавных табу в употреблении пищи со всего мира, которые вы должны запомнить.