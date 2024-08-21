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Царьград

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"Хлопчики, спасибо, что пришли": Камеры пленных украинцев сказали правду

"Хлопчики, спасибо, что пришли": Камеры пленных украинцев сказали правду

Спустя две недели с начала вторжения украинских боевиков в Курскую область стало очевидно, что упорные бои продолжаются не только "на земле", но и в информационном пространстве.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Ну пора бы уже не Павлив, а Павлов...
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