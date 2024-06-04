На спросе со стороны потребителей это все равно не скажется, считает эксперт Пиво может подорожать в России на 10-15% к концу 2024 года, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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