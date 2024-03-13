В Германии заявили, что США готовы к переговорам по Украине, в отличие от ЕС

Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa Соединенные Штаты понимают опасность эскалации, поэтому готовы пойти на переговоры с Россией по Украине, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung.
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