«Мир потребует уступок»: Рубио ответил на вопрос об отказе принимать Киев в НАТО

ВАШИНГТОН, 15 января, ФедералПресс. Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Киеву во вступлении в Североатлантический альянс как способ разрешения конфликта с Россией.
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