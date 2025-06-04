Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал восстановить честь армии

Избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал восстановить честь армии страны.Во время церемонии инаугурации, трансляция которой велась телеканалом YTN, Ли Чжэ Мён заявил, что восстановит честь армии Южной Кореи и доверие к ней граждан, а также не допустит повторного вовлечения армии в политику.