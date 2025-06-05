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Царьград

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Гладков сообщил об атаке Белгородской области 79 беспилотниками

Гладков сообщил об атаке Белгородской области 79 беспилотниками

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на 11 районов региона более 70 украинскими беспилотниками.

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