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Царьград

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МЖД ограничит движение через переезд у Гжели 23 июля

МЖД ограничит движение через переезд у Гжели 23 июля

23 июля движение на переезде у станции Гжель будет ограничено из-за ремонта. Московская железная дорога информирует, что с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 переезд будет работать в реверсивном режиме, а с 11:00 до 15:00 будет полностью закрыт.

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