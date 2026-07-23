МЖД ограничит движение через переезд у Гжели 23 июля

23 июля движение на переезде у станции Гжель будет ограничено из-за ремонта. Московская железная дорога информирует, что с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 переезд будет работать в реверсивном режиме, а с 11:00 до 15:00 будет полностью закрыт.