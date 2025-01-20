Пленный сообщил, что боевикам ВСУ запретили ходить в военной форме в Донецкой области

Оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» приказала подразделениям ВСУ в Краматорске не ходить в военной форме из-за негативного отношения мирного населения, сообщил РИА Новости военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады.