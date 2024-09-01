Загадочные метеоры: что скрывается за таинственными небесными следами? Ольга ВайленкоЗагадочные метеоры, оставляющие необычайно долгие следы в ночном небе, становятся причиной для беспокойства астрономов по всему миру.
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