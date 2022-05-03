Карпин назвал беспределом решение УЕФА об отстранении российских команд

Главный тренер национальной команды заявил, что решение УЕФА об отстранении российских команд не стало неожиданным, и выразил надежду, что РФС сможет добиться его отмены в суде Валерий Карпин (Фото: Официальный сайт РФС ) Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от соревнований на следующий сезон (2022–2023), но в то же время заявил, что оно не стало неожиданным.