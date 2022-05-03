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Карпин назвал беспределом решение УЕФА об отстранении российских команд

Карпин назвал беспределом решение УЕФА об отстранении российских команд

Главный тренер национальной команды заявил, что решение УЕФА об отстранении российских команд не стало неожиданным, и выразил надежду, что РФС сможет добиться его отмены в суде Валерий Карпин (Фото: Официальный сайт РФС ) Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от соревнований на следующий сезон (2022–2023), но в то же время заявил, что оно не стало неожиданным.

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