Судоходная компания «Водолёт» продлила рейсы «Валдаев» между Нижним Новгородом и Бором до 23 октября, опубликовав расписание на период с 19 по 23 октября.
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