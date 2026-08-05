Пожары, повреждения и десятки сбитых дронов: как регионы России пережили ночную атаку

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20.00 4 августа до 8.00 5 августа по московскому времени перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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