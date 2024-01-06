Политнавигатор Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на жилые дома, – оказывается, следствие специальной российской тактики.
Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин
Комментарии
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Михаил Гринжук
зачем нам нужно пара десятков миллионов уродов пускай подыхают . а то еще кормить и одевать их надо.пускай это пушечное быдло и холопы америкосам жопу лижут и раком встают. Это их прямое назначение в обществе. Хохлов на удобрение хохлушек в публичные дама и на органы для трансплантации
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13 час.
Юрий Николаев
Блин! Вот как тут не вспомнить про херового танцора?!!!
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5 час.
Maxim Yushkin
👎 Отнюдь! Размещая ПВО именно так, они создают инфо-повод заявить о "бесчеловечных русских варварах".
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26 мин.
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