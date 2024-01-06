Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин

Михаил Гринжук

зачем нам нужно пара десятков миллионов уродов пускай подыхают . а то еще кормить и одевать их надо.пускай это пушечное быдло и холопы америкосам жопу лижут и раком встают. Это их прямое назначение в обществе. Хохлов на удобрение хохлушек в публичные дама и на органы для трансплантации