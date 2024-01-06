Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила бер
    Казахи! кочевой народ, никогда своего государства не было, пока СССР не создал им Казахстан.... да еще и земли от Рос..."Оберега нет ни у...
  • Maxim Yushkin
    👎 Отнюдь! Размещая ПВО именно так, они создают инфо-повод заявить о "бесчеловечных русских варварах".Зе-офис: В «криво...
  • фарид сабиров
    БармалЕль какой он садовник ??? У таких садОвников в саду одна марихуйана и нет более ничего приличного . Их политике..."За "подарки" к Н...

Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин

Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин

Политнавигатор Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на жилые дома, – оказывается, следствие специальной российской тактики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
зачем  нам нужно пара десятков миллионов уродов пускай подыхают . а то еще кормить и одевать их надо.пускай это пушечное быдло и холопы америкосам жопу лижут и раком встают. Это их прямое назначение в обществе. Хохлов на удобрение хохлушек в публичные дама и на органы для трансплантации
Ответить
13 час.
Юрий Николаев
Блин! Вот как тут не вспомнить про херового танцора?!!!
Ответить
5 час.
Maxim Yushkin
👎 Отнюдь! Размещая ПВО именно так, они создают инфо-повод заявить о &quot;бесчеловечных русских варварах&quot;.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх