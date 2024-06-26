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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как заставить женщин самим бегать за вами, а не постоянно «динамить» и игнорировать вас?

Многие современные мужчины попросту устали бегать за женщинами. Разве не было бы намного приятнее, если бы вместо этого вы могли заставить женщин самостоятельно бегать за вами? Реально ли добиться подобного положения дел? Что же… В реальности возможно всё, но только при соблюдении определённых условий.

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