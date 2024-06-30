Деменция с красной кнопкой

Дебаты между кандидатами в президенты США состоялись. 45-й сошёлся с 46-м, чтобы стать 47-м. Если кто-то из зрителей увидел в этих дебатах содержательную часть, то этому человеку можно позавидовать или посочувствовать, так как содержательной части не было.