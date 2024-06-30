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Деменция с красной кнопкой

Деменция с красной кнопкой

Дебаты между кандидатами в президенты США состоялись. 45-й сошёлся с 46-м, чтобы стать 47-м. Если кто-то из зрителей увидел в этих дебатах содержательную часть, то этому человеку можно позавидовать или посочувствовать, так как содержательной части не было.

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