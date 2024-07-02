Минобороны: артиллерия поддерживает работу штурмовых групп под Часовым Яром

В МО рассказали о деятельности подразделения на данном участке Расчеты РСЗО «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ поддерживают штурмовиков, нанося удары по технике и пехоте украинской армии у населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в Донбассе.