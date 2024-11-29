В Севастополе археологи нашли очень редкую золотую монету – их всего несколько в мире.Находку обнаружили при раскопках южного пригорода Херсонеса, рассказал РИА Новости Крым старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии