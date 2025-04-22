Топливный рынок в аномальной ситуации – почему удивляет повышение цен на бензин с 1 мая Евгения КомароваС 1 мая в России могут повысить цены на бензин, и аналитики оценивают, чем аномальна ситуация на топливном рынке для середины весны.
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