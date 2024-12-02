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Политолог Гюлер: Россия хватит ракет для нанесения любого урона Украине

Политолог Гюлер: Россия хватит ракет для нанесения любого урона Украине

Российская сторона может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам на любой ее территории, при этом для этого достаточно баллистических ракет в неядерном исполнении.

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