Политолог Гюлер: Россия хватит ракет для нанесения любого урона Украине

Российская сторона может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам на любой ее территории, при этом для этого достаточно баллистических ракет в неядерном исполнении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии