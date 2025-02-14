Это стереотип, что День святого Валентина — праздник для влюбленных парочек, которые только недавно начали встречаться и бегают с плюшевыми мишками и воздушными шариками, а тем, кто в браке уже 10-15-25 лет, будто бы не по статусу заниматься всей этой «мелодрамой».
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