Это стереотип, что День святого Валентина — праздник для влюбленных парочек, которые только недавно начали встречаться и бегают с плюшевыми мишками и воздушными шариками, а тем, кто в браке уже 10-15-25 лет, будто бы не по статусу заниматься всей этой «мелодрамой».