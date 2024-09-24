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Военное обозрение

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После освобождения нашей армией Желанного 2-го силы противника оказались скованы в треугольнике между реками Волчья и Лозовая

После освобождения нашей армией Желанного 2-го силы противника оказались скованы в треугольнике между реками Волчья и Лозовая

Речь идёт о Кураховском направлении.

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