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Студенты медколледжа в Чите будут учиться на год меньше

Студенты медколледжа в Чите будут учиться на год меньше

С 1 января 2023 года студенты читинского медицинского колледжа будут учиться на один год меньше. Об этом 13 сентября рассказал директор учреждения Антон Краснояров на отчете регионального Минздрава о результатах работы за первое полугодие 2022 года.

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