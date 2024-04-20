Стартовала предрегистрация в мобильной ролевой игре Lost Crown с «уникальной га...

Стартовала предрегистрация в мобильной ролевой игре Lost Crown с «уникальной гача-механикой»Разработчики мобильной ролевой игры Lost Crown из студии Esprit Games сообщили о старте предрегистрации, которая доступна на официальном сайте.
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